SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Metrô de São Paulo começa, neste fim de semana, uma fase de testes de operação por 24 horas aos sábados. Passageiros poderão embarcar a qualquer momento nas linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata.

Segundo a empresa do Governo de SP, a fase de testes começa já na virada de sábado (6) para domingo (7), e vai até fevereiro de 2026. Na virada, a partir da 0h de domingo, até as 4h40, os trens circularão com intervalos de 20 a 30 minutos nas linhas.

Não haverá bilheterias em funcionamento, e quem precisar comprar a passagem deverá usar máquinas de autoatendimento, carteira Google ou via WhatsApp, no número 11 3888-2200. Nas linhas 1-azul e 3-vermelha, já está liberado o pagamento por aproximação com cartões físicos de crédito e débito, conforme medida anunciada no início da semana.

Não haverá integração com as linhas operadas por concessionárias, como a 4-amarela e a 5-lilás.

Na 2-verde, trechos entre Vila Madalena e Clínicas e entre Sacomã e Vila Prudente terão circulação por via única. No restante da linha e na 1-azul e 3-vermelha, a circulação ocorre pelas duas vias, diz o Metrô.

Neste primeiro fim de semana de testes, a linha 15-prata será operada por meio de ônibus do sistema Paese com viagem gratuita.

A companhia diz que tem adotado estratégias operacionais em grandes eventos para atrair novos passageiros após a queda na demanda de até 83% durante as fases mais resrtitivas da pandemia de Covid-19. Atualmente, o Metrô diz transportar 80% do contingente anterior a 2020.

METRÔ 24 H

Linhas: 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata, sem integração com linhas concessionadas

Quando: aos sábados, na virada para domingo, de 0h às 4h40, até fevereiro de 2026

Bilheteria: autoatendimento, carteira Google ou WhatsApp, no número (11) 3888-2200