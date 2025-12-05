SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passageiros foram retirados de um avião na noite de ontem após um equipamento usado para o carregamento de bagagens pegar fogo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Um vídeo do momento mostra a parte debaixo do veículo pegando fogo. Nas imagens feitas por pessoas no local, é possível ver uma grande nuvem de fumaça na pista do aeroporto, enquanto passageiros aparecem desesperados dentro da aeronave.

O voo LA3418, da Latam, ia de São Paulo para Porto Alegre. O acidente ocorreu, no entanto, assim que os clientes estavam sendo embarcados e as malas sendo colocadas no bagageiro do avião, que já estava prestes a decolar.

Um equipamento no solo teria gerado o princípio de incêndio. Segundo a companhia aérea, ele estava sendo usado para o carregamento de cargas do veículo e sendo operado por uma empresa terceirizada, responsável por essa tarefa. O fogo se propagou, mas não atingiu o interior do veículo.

A GRU airport informou que não houve feridos. Os passageiros foram evacuados pela ponte de embarque, conhecida como finger, e pelo escorregador com a ajuda de funcionários. Durante ao menos 10 minutos, nenhum outro avião pôde ser embarcado.

Maior parte dos viajantes já foi levada para Porto Alegre. Em nota, a Latam disse que 159 deles desembarcam na capital do Rio Grande do Sul às 2h54. Outros 10 ainda viajarão em outros voos da companhia ou por via terrestre.


