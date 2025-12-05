SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Senado reage a Gilmar Mendes, PIB do Brasil desacelera, Pablo Marçal tem inelegibilidade confirmada e outras notícias para começar esta sexta-feira (5).

CONGRESSO NACIONAL

Senado prepara nova lei sobre impeachment de ministro do STF para rebater decisão de Gilmar. Proposta apresentada por comissão de juristas está parada desde 2023 por causa de pontos polêmicos.

INDÚSTRIA

PIB do Brasil desacelera com juro alto e sobe 0,1% no terceiro trimestre. IBGE aponta relativa estabilidade da economia com aperto da política monetária.

POLÍTICA

Marçal tem inelegibilidade confirmada em 2ª instância e não pode concorrer nas eleições 2026. Condenação em órgão colegiado o torna inelegível segundo a Lei da Ficha Limpa; cabe recurso ao TSE.

POLÍTICA

Messias indica visão conservadora sobre aborto e aval a emendas para virar votos de senadores. Indicado de Lula para o Supremo afasta sua imagem da de Flávio Dino, impopular no Congresso.

BRASIL

Congresso retoma exigência de exame toxicológico para 1ª habilitação de motos e carros de passeio. Trecho de lei havia sido vetado pelo presidente Lula (PT), mas veto foi derrubado pelos parlamentares.

FLÁVIO DINO

Dino diz que 'não existe mandato de Miami' e barra emendas de Eduardo Bolsonaro e Ramagem. Ministro afirma que não existe exercício legitimo de função parlamentar brasileira a partir de outro país.

ECONOMIA

Sabesp cobrou 'extra' de clientes e repassou R$ 1 bi a fundo de SP para diminuir reajuste de tarifa. Recurso será usado para amortecer reajuste em 2026.

MERCADO DE TRABALHO

Bradesco anuncia fim de home office em dois departamentos. Cerca de 900 funcionários dos departamentos de tesouraria e investimentos serão impactados.

SAÚDE

Veja quais alimentos ajudam a proteger a próstata e diminuir riscos de câncer. Tomate, a melancia e goiaba ajudam a combater os danos causados pelo estresse.