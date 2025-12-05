SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um passageiro relatou que houve desespero geral quando anunciaram que o avião precisaria ser evacuado devido a um incêndio no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ontem.

O contador e influenciador Lucas Lima gravou o momento da evacuação. No vídeo, as pessoas aparecem se levantando dos assentos, aparentemente desesperadas e sem saber exatamente o que estava acontecendo. "Socorro, é grave", escreveu ele na postagem.

Lucas conta que os passageiros teriam tentado pegar as malas, mas foram impedidos. "Por instinto, as pessoas queriam pegar as malas, aí os comissários gritavam 'deixem tudo e saiam'. Aí bateu o desespero geral, não se via fogo nem fumaça", relatou.

Inicialmente, ele até pensou que se tratava de alguma briga, mas descobriu ser um incêndio. Ele conta ter desembarcado pela parte de trás sem saber se sua companheira também havia conseguido sair. Todos os passageiros e tripulantes saíram ilesos.

O contador mostrou ainda que teve a mala queimada. Na noite de ontem, ele disse que a Latam deu um voucher de R$ 150 para a janta de cada um e depois seguiram viagem para o aeroporto de Porto Alegre, onde ele descobriu que sua bagagem havia sido danificada pelo fogo. "Mas tudo bem, dos males o pior", falou.

FOGO COMEÇOU EM ESTEIRA DE BAGAGEM

O voo LA3418, da Latam, ia de São Paulo para Porto Alegre. O acidente ocorreu, no entanto, assim que os clientes estavam sendo embarcados e as malas sendo colocadas no bagageiro do avião, que já estava prestes a decolar.

Um equipamento no solo teria gerado o princípio de incêndio. Segundo a companhia aérea, ele estava sendo usado para o carregamento de cargas do veículo e sendo operado por uma empresa terceirizada, responsável por essa tarefa. O fogo se propagou, mas não atingiu o interior do veículo.

A GRU airport informou que não houve feridos. Os passageiros foram evacuados pela ponte de embarque, conhecida como finger, e pelo escorregador com a ajuda de funcionários. Durante ao menos 10 minutos, nenhum outro avião pôde ser embarcado.

Maior parte dos viajantes já foi levada para Porto Alegre. Em nota, a Latam disse que 159 deles desembarcam na capital do Rio Grande do Sul às 2h54. Outros 10 ainda viajarão em outros voos da companhia ou por via terrestre.