SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um advogado de 76 anos foi morto a tiros na tarde de hoje em um restaurante na rua Floriano Peixoto, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Dois homens chegaram em uma moto no restaurante onde o advogado estava e um deles disparou contra a vítima. Os criminosos fugiram na sequência.

Samu foi acionado e constatou a morte do advogado no local. Os suspeitos ainda não foram identificados pelas autoridades.

O caso foi registrado na Delegacia de Itapecerica da Serra. Foi solicitada a realização de perícia para auxiliar nas investigações, informou a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

No Instagram, o restaurante onde ocorreu o homicídio anunciou o fechamento nesta quinta-feira por "motivos de força maior".