No ano em que o Brasil sediou a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), na qual a preservação e restauração ambiental foram temas recorrentes, o Censo revela que praticamente dois em cada três habitantes de favelas (64,6%) moram em trechos de vias sem ao menos uma árvore em área pública.

O levantamento aponta desigualdade territorial, uma vez que nas áreas fora das favelas, a proporção de moradores em ruas sem árvores recua para três em cada dez habitantes (31%).

As informações fazem parte do suplemento Favelas e comunidades urbanas: características urbanísticas do entorno dos domicílios, divulgado nesta sexta-feira (5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados foram coletados durante o Censo 2022.

Em novembro do ano passado, o IBGE já havia revelado que o país tinha 16,4 milhões de habitantes em 12.348 favelas em 2022. Agora se sabe que 10,4 milhões dessas pessoas estão em trechos de vias sem uma árvore sequer.

Árvore de 1,7m

Para fazer a análise, o IBGE contou o número de árvores de ao menos 1,70 metro em vias públicas. Ou seja, não entra na conta a vegetação em quintais, por exemplo.

O instituto considera como vias os becos, vielas, escadarias, palafitas, entre outros locais. Ao fazer comparações, o IBGE leva em conta apenas a população dos 656 municípios que têm registro de existência de favelas.

Nas favelas de Belém, cidade que sediou a COP30 em novembro, 65,2% dos moradores não tinham árvore na frente de casa, marca superior à da média nacional (64,6%).

O chefe do Setor de Pesquisas Territoriais do IBGE, Filipe Borsani, faz relação direta entre a importância de arborização e a qualidade de vida.

A arborização, de fato, é variável importante, ainda mais no momento de aquecimento global, a arborização tem a ver com conforto térmico, com melhor condição do ambiente urbano, avalia.

Durante a COP30, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançou o Plano Nacional de Arborização Urbana. O objetivo é aumentar a cobertura vegetal das cidades, considerada abaixo dos padrões adequados.

Quantas árvores

Os 35,4% dos moradores de favelas que têm árvore em frente de casa somam 5,7 milhões de pessoas. Ao contar o número de árvores, o IBGE identificou as seguintes proporções de habitantes de favelas:

- Uma a duas árvores na via: 17,8% dos moradores nessa condição

- Três a quatro árvores: 7,1%

- Cinco ou mais árvores: 10,5%

Fora das favelas, 33,5% dos moradores tinham cinco ou mais árvores perto de casa.

A pesquisa identificou que, quanto menos populosa a comunidade, maior a proporção de moradores com árvore na frente de casa.

Nas favelas com até 250 habitantes, 45,9% moravam perto de árvore. Nas com mais de 10 mil, apenas 31,8%.

Maiores favelas

Ao detalhar informações das 20 maiores favelas do país, o IBGE aponta que a pior situação é de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, quinta mais populosa do Brasil. Apenas 3,5% dos quase 56 mil moradores têm árvore na frente de casa.

Na outra ponta, a segunda mais populosa do país, Sol Nascente, em Brasília, tinha 70,7% dos moradores com árvore na frente do domicílio.

Bueiros

Elemento de infraestrutura urbana relacionado à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, os bueiros, acesso para escoamento de água da chuva, também foram pesquisados pelo IBGE.

Os recenseadores identificaram que 45,4% dos habitantes das favelas tinham bueiro no trecho da via em que moram. Fora das favelas a parcela sobe para 61,8%.

O instituto nota que quanto mais populosa a favela, mais frequente a presença de bueiro na via. Nas favelas com até 250 habitantes, 38% das pessoas tinham bueiro perto de casa. Nas com mais de 10 mil, a marca chega a 54,1%.

