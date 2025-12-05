SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (4) uma diretora suspeita de torturar crianças dentro de uma creche particular em Copacabana, na zona sul do Rio.

Daniela de Oliveira Bispo, 49, teria violentado e torturado ao menos quatro alunos, com idades entre 4 e 6 anos. A investigação teve início em 2024 após a mãe de um dos estudantes fazer uma denúncia de que o filho havia sido agredido e sufocado. O UOL tenta localizar a defesa de Daniela e o espaço segue aberto para manifestação.

A partir dessa queixa, outras vítimas da mulher também foram descobertas. De acordo com a Polícia Civil, elas sofreram puxões de cabelo, sufocamentos e segregação dentro de sala quando tinham mau comportamento.

A diretora foi presa preventivamente. Ela foi encontrada um uma outra creche em que trabalha, no Méier, na zona norte da capital fluminense, por policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima.

Daniela diz ser "apaixonada pela educação básica". Em um breve perfil no site do Centro Esportivo Virtual, ela conta ter feito Pedagogia na Universidade Gama Filho e trabalha na área desde 1995. "Com o passar do tempo, voltei meus estudos para transtornos de aprendizagens, ensino básico europeu e gestão escolar", afirma.