SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O incêndio no aeroporto de Guarulhos na noite de ontem, que resultou na evacuação de um avião que ia de São Paulo a Porto Alegre, não deixou feridos, mas danificou bagagens de passageiros.

Passageiro relatou que teve a bagagem queimada durante incêndio. Em relato divulgado pelas redes sociais, o contador e influenciador Lucas Lima afirmou que descobriu que sua mala havia sido danificada pelo fogo quando chegou a Porto Alegre, na madrugada de ontem, depois de embarcar em um outro voo da Latam, mesma companhia responsável pelo avião evacuado.

Ele contou que passageiros teriam tentado pegar as malas, mas foram impedidos. "Por instinto, as pessoas queriam pegar as malas, aí os comissários gritavam 'deixem tudo e saiam'. Aí bateu o desespero geral, não se via fogo nem fumaça", disse.

Companhia aérea diz que quatro bagagens foram danificadas no incêndio e que irá ressarcir prejudicados. Em nota, a Latam afirma que está em contato com todos os passageiros do voo LA3418 (Guarulhos-Porto Alegre) que tiveram suas bagagens danificadas e que já deu início ao processo de ressarcimento das quatro malas.

SOBRE O INCÊNDIO

Incêndio iniciou após equipamento de solo usado para o carregamento de cargas pegar fogo. A informação foi confirmada ao UOL pela Latam e pelo aeroporto de Guarulhos, que afirmam que o equipamento era operado pela empresa terceirizada Orbital, responsável pelo carregamento da aeronave.

Passageiros então foram retirados de avião que embarcaria em Porto Alegre na noite de ontem. Os passageiros foram evacuados pela ponte de embarque (finger) e pelo escorregador (escape slide), "com o auxílio de funcionários treinados para esse tipo de situação", informou a Latam em nota.

Um vídeo mostra área embaixo da aeronave pegando fogo. Nas imagens feitas por testemunhas, é possível ver uma grande nuvem de fumaça na pista do aeroporto, enquanto passageiros aparecem desesperados dentro do avião.

Aeroporto e Latam informaram que não houve feridos. Em nota, a GRU Airport divulgou que logo que o incidente foi identificado, a brigada de incêndio e os bombeiros aeronáuticos foram acionados e auxiliaram na extinção do fogo. Durante ao menos 10 minutos, nenhum outro avião pôde ser embarcado.

Maior parte dos passageiros já foi levada para Porto Alegre. Em nota, a Latam disse que 159 deles desembarcam na capital do Rio Grande do Sul às 2h54. Outros 10 ainda viajarão em outros voos da companhia ou por via terrestre.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE SUAS BAGAGENS ANTES DE VIAJAR

O que fazer em caso de problemas com a mala no aeroporto? Segundo a Anac, a primeira coisa a se fazer é procurar a companhia aérea na qual você viajou. É dela a responsabilidade pelas suas malas no momento do despacho ao desembarque. Se a mala extraviou, a indicação é procurar a empresa o quanto antes. A companhia aérea tem sete dias para encontrar e devolver a bagagem em voos domésticos. Em voos internacionais, o prazo é de 21 dias.

Em caso de perda de bagagens, companhias aéreas são obrigadas a oferecer indenização emergencial até que as malas sejam encontradas. Cada empresa define os valores diários, então, consulte a política mantida por elas antes de viajar.

Se mala for danificada ou aberta durante o transporte, empresa deve pagar em até sete dias o dano ou substituir bagagem por uma equivalente. Se ela for violada, também é preciso pagar uma indenização.

Caso bagagem seja furtada após ser despachada, é preciso comunicar a empresa e também fazer um boletim de ocorrência. Às vezes, a Polícia Federal abre as malas para checagens de segurança. Nesses casos, um aviso de que ela foi violada vem dentro da mala.