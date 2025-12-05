SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso de 81 anos foi resgatado ontem em um sítio localizado no município de Simões Filho (BA) após investigações apontarem que ele vivia em condições degradantes.

Idoso tinha o benefício previdenciário retido pelo responsável do imóvel. Ele trabalhava no local como caseiro, segundo as investigações da Polícia Civil da Bahia.

Vítima estava em situação de extremo abandono, com violações que comprometiam sua saúde, segurança e dignidade. Após o resgate, o idoso foi encaminhado para atendimento especializado para receber acolhimento e suporte das secretarias de Assistência Social e Saúde.

Ninguém foi preso. Segundo a polícia, a investigação continua para apurar todos os elementos do caso e definir o enquadramento criminal dos responsáveis, que podem responder por abandono de vulnerável, redução à condição análoga à escravidão, apropriação de proventos e outros delitos previstos em lei.

Ação faz parte da Operação Legado Vivo, que tem o objetivo de combater crimes contra pessoas idosas. A investigação foi conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso, com apoio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis.

COMO DENUNCIAR CASOS DE TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO

Para denunciar o caso de trabalhadores em condição semelhante à escravidão, utilize o Sistema Ipê, um canal online do Ministério do Trabalho, ou ligue para o Disque 100 (WhatsApp (61) 99611-0100), que funciona 24h e garante sigilo, para relatar violações de direitos humanos. Outras opções incluem o Ministério Público do Trabalho (MPT), Polícia Federal, e sindicatos.