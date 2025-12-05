BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Uma operação para desbaratar um comboio carregado de maconha na fronteira do Brasil com o Paraguai na última quarta-feira (3) resultou na maior apreensão do tipo já feita pelo país vizinho.

Batizada de Umbral, a ação ocorreu em uma estrada nas proximidades de Salto del Guaíra, na fronteira com o Paraná, e a droga teria o Brasil como destino.

A cidade, que está a cerca de 230 km da fronteira entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, também registra regularmente apreensões de contrabando de cigarros e outros produtos falsificados.

Na conta da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) no Instagram, o ministro Jalil Rachid informou que o total de droga apreendida durante a operação alcançou 88,9 toneladas de maconha, com valor estimado de US$ 13,3 milhões (R$ 70,4 milhões).

"É um recorde histórico, no ano passado o maior patamar era de 57 mil quilos, vamos continuar com esse trabalho e estamos orgulhosos dele", disse o ministro.

O recorde anterior de apreensão de maconha prensada foi em dezembro de 2024 na operação Marangatu, também da Senad, no distrito de Nueva Esperanza.

Segundo as autoridades, agentes especiais da Direção de Inteligência da Senad, em coordenação com o Codi (Comando de Operações de Defesa Interna), desmantelaram o comboio de 19 veículos ?3 caminhões, 14 vans e 2 carros?, que se deslocava da área de Curuguaty para Salto del Guairá.

"A intervenção ocorreu após investigações e vigilância realizadas durante a madrugada. No quilômetro dois de Salto del Guairá, a delegação antidrogas interceptou o grupo criminoso. Naquele momento, o comboio tentou evitar a operação, resultando em uma troca de tiros, durante a qual os celulares do pessoal operacional foram atingidos por armas poderosas", diz nota da autoridade paraguaia.

Segundo a polícia, cinco pessoas foram presas, uma delas com ferimentos. Um dos suspeitos, um homem de 25 anos, foi morto na troca de tiros, e nenhum agente de segurança se feriu.

Os veículos e a carga foram levados para a Base Regional da Senad em Salto del Guairá por ordem do promotor Abel Bareiro, onde foi feita a extração, a análise e a pesagem da carga.

Segundo a imprensa paraguaia, Rachid confirmou que um dos suspeitos de ter comandado o comboio é um policial aposentado ?que não foi preso. A declaração teria incomodado o ministro do Interior, Enrique Riera Escudero.

"São declarações precipitadas e sem fundamento, a solução para as equipes de segurança é jogar coordenadas e unidas", disse Riera, em entrevista à rádio Monumental, ao rebater acusações de falhas no controle das estradas e de falta de compartilhamento de informações com a Senad.

As autoridades paraguaias ainda não divulgaram mais detalhes a respeito da organização criminosa que é investigada.

"A Senad mantém as linhas de investigação abertas para identificar os demais membros da estrutura criminosa e continuar enfraquecendo sua logística na área de fronteira", diz a nota.