SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 39 anos suspeito de extorquir e promover ações criminosas contra uma empresa ferroviária de Santos, no litoral sul.

Ele foi flagrado oferecendo interromper crimes contra trens em Santos mediante pagamento mensal. O homem contatou funcionários por mensagens, oferecendo o "serviço" e garantindo que, durante uma semana, não haveria novas ocorrências, para demonstrar controle sobre a atividade criminosa.

O homem foi preso nesta quinta-feira (4) em flagrante depois de marcar um encontro com representantes da empresa para oferecer o "serviço". A prisão foi feita por equipes da 5ª Disccpat (Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio).

As ocorrências já estavam sob investigação. Foi constatado que os crimes incluíam danificar locomotivas cortando mangueiras de ar, furto de cabos de energia e outras sabotagens para acessar vagões e roubar produtos. Desde outubro, criminosos passaram a incendiar vagões, alguns ainda em movimento, colocando em risco moradores próximos aos trilhos.

Caso foi registrado como extorsão, associação criminosa e perigo de desastre ferroviário. O suspeito foi levado à 5ª Disccpat, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, onde ficou preso à disposição da Justiça.