CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O dono de uma loja de eletrônicos no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, reagiu com disparos a um assalto atingindo o assaltante e um cliente do estabelecimento, nesta quinta-feira (4). Os dois morreram no local.

O comerciante de 35 anos foi preso em flagrante pelos crimes de disparo de arma de fogo e homicídio culposo. Na sequência, foi ouvido e liberado após pagar fiança.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o assaltante entra na loja. Um homem com capacete de motociclista saía do comércio quando é rendido pelo suspeito e obrigado a voltar, com as mãos para o alto.

Dentro da loja, o assaltante rende outras três pessoas ?o dono do estabelecimento, sua esposa, que trabalhava atrás do balcão, e um cliente.

O assaltante, um homem de 28 anos, aparentava segurar uma arma de fogo, mas, segundo a polícia, tratava-se de um simulacro.

Todas as quatro pessoas foram obrigadas a deitar no chão enquanto o assaltante recolhia mercadorias das prateleiras e colocava dentro de uma mochila. A ação levou cerca de 2 minutos.

Em seguida, o assaltante levou as quatro pessoas para os fundos da loja, onde não há câmeras de segurança. Foi ali que, segundo a polícia, o dono da loja "reagiu e realizou disparos de arma de fogo contra o assaltante, que puxou um cliente como refém".

A polícia não deu mais detalhes sobre a dinâmica dos fatos no momento dos tiros.

Ainda segundo os investigadores, o autor dos disparos acionou o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e realizou os primeiros socorros no cliente, um homem de 31 anos, mas ele e o assaltante acabaram morrendo no local.

A Polícia Civil do Paraná informou já ter encaminhado o procedimento ao Ministério Público "para adoção das providências cabíveis".