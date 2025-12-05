SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma reunião na manhã desta sexta-feira (5), a Polícia Militar de São Paulo garantiu a segurança no ato contra o feminicídio, que vai acontecer na avenida Paulista, neste domingo, às 14h.

A deputada Sâmia Bomfim (PSOL) havia solicitado o reforço da segurança para a manifestação na cidade de São Paulo, mas a PM alegou que a solicitação foi realizada fora do prazo regulamentar ?a lei diz que são necessários cinco dias de antecedência para solicitar segurança para um ato que reúna mais de 300 pessoas.

A autoridade também diz que já há um evento organizado para domingo no mesmo horário.

"Já há comunicação prévia referente à realização de manifestação de caráter antagônico ao proposto", diz a resposta do chefe da seção operacional do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano à deputada federal.

O ato é convocado pelo Padre Kelmon e pelo vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo, pela anistia e liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirma que a PM mobilizou equipes do Baep (Batalhão de Operações Especiais), CPAM-1(Comando de Policiamento de Área Metropolitana) e CPTran (Comando de Policiamento de Trânsito) para acompanhar as duas manifestações marcadas para domingo, na Av. Paulista.

Em reuniões com representantes dos manifestantes ficou definido que cada grupo ficará em um ponto diferente. Além disso, um dos grupos vai permanecer concentrado no MASP enquanto o outro se deslocará para outra região. "Os policiais estarão posicionados na av. Paulista e nos arredores para garantir a manutenção da ordem e a segurança de todos os participantes", diz a SSP.

Nas redes sociais, Padre Kelmon tem divulgado a maifesrtação desde segunda-feira (1º) e diz que se trata de uma "caminhada pela liberdade, uma caminhada pela anistia". "É importante que você participe neste momento que o país precisa do cuidado de cada um", declarou o padre no vídeo. O ato deve concentrar os manifestantes, às 13h, em frente ao prédio da Gazeta, e deve acontecer até a Sé.