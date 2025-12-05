Nas respostas notamos uma predominância de um sentido amplo para o termo cultura, como um conjunto de valores, crenças, hábitos e comportamentos. Bem como as tradições e costumes que formam a nossa identidade. Ninguém vive sem cultura, todo mundo tem um gosto pessoal, e a cultura é relacionada a nossa formação como povo.

André Jácomo explicou que foram colhidos dados quantitativos e qualitativos, e os resultados foram surpreendentes. A pesquisa aponta que a música é o produto cultural mais consumido, com 53%, seguido de filmes (52%) e séries (40%), ficando à frente das novelas, que são consumidas por 32% da população brasileira.

Quanto à visita a equipamentos culturais nos 30 dias anteriores, 24% foram a shows ou festivais de música, 23% a cinemas, 15% a feiras ou festas literárias, 8% a bibliotecas e 7% a teatros. Por outro lado, 47% não souberam ou não responderam a essa pergunta, indicando que quase a metade da população não visitou nenhum equipamento cultural no período.

Os dados contrastam com o desejo de visitar um equipamento cultural. Do total, 33% disseram que gostariam de ir ao cinema, 27% a show ou festival de música e 18% ao teatro. Quanto à participação em festas populares, o São João aparece em primeiro lugar, com 31%, superando os 28% do carnaval.

Quanto ao meio em que os produtos culturais são consumidos, o celular ganha disparado, sendo acessado por 62% da população. A televisão aparece com 53%, e o rádio vem em terceiro, com 9%. A pesquisa levantou que o Netflix é a plataforma de streaming mais acessada no Brasil, com 58%, seguido de YouTube Premium (23%) e Globoplay (21%).

A pesquisa levantou também que 34% das pessoas consideram que a cultura brasileira é valorizada no mundo. Na avaliação de 71%, o impacto da cultura é positivo para a imagem internacional do Brasil. Um total de 84% considera importante o apoio a artistas e a produtores locais e 53% avaliam que a cultura tem importância na atual agenda do governo federal.

*A equipe viajou a convite do Ministério da Cultura

