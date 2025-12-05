SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador e humorista Carlos Henrique Alves de Oliveira, conhecido como CH Oficial, foi morto a tiros na cidade de Baturité, no interior do Ceará.

Influencer, 32, foi morto na frente da casa onde morava, no bairro Manga, na quarta-feira. As informações são das Polícias Civil e Militar do Ceará.

Influenciador foi surpreendido pelos suspeitos que chegaram armados, efetuaram os disparos e fugiram. Carlos Henrique foi atingido na cabeça e no abdômen, foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Baturité, mas não resistiu.

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas nenhum suspeito foi localizado. Na sequência, a Perícia Forense esteve no endereço para colher evidências que ajudem a elucidar o crime.

Caso foi registrado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Baturité. Até o momento, ninguém foi preso. A motivação para o assassinato também não foi divulgada.

QUEM ERA CH

Carlos Henrique somava 157 mil seguidores no Instagram. Ele era conhecido pelo conteúdo humorístico com outros moradores de Baturité.

Humorista ganhou popularidade com o quadro "Liga da Justiça". Ele recriava versões humorísticas do popular desenho da DC Comics ao lado de amigos e vizinhos.

Vídeos com sátiras do cotidiano. Carlos Henrique também produzia filmagens de situações corriqueiras com personagens locais e temas populares no Ceará.