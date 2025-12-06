SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A concessionária CCR RioSP começou neste sábado (6) a cobrar pedágio no trecho urbano da Rodovia Presidente Dutra entre São Paulo e Arujá, passando por Guarulhos, na Região Metropolitana da capital.

Cobrança será no modelo free flow. Neste sistema, não há a praça de pedágio, mas apenas pórticos de cobrança eletrônica automática, onde os motoristas não precisam parar em cabines ou cancelas.

Apenas quem trafegar pela pista expressa será cobrado. Segundo a concessionária do Grupo Motiva, os motoristas que passarem pela pista marginal (ou local) continuarão sem pagar.

Trecho saindo de São Paulo até o aeroporto de Guarulhos terá valor mínimo de R$ 1,37. A tarifa, no entanto, é dinâmica e pode crescer durante horários de pico e feriados. A concessionária disponibilizou no site uma calculadora, que simula para o usuário o quanto ele deve pagar.

Vinte e um pontos automáticos de cobrança serão instalados entre o km 204, em Arujá, e o km 231, na marginal Tietê. Este trecho, que corta bairros da Zona Norte de São Paulo e de Guarulhos, não tinha cobrança de pedágio anteriormente.

A concessionária deu um exemplo de como a cobrança funcionará. O motorista que circula pela pista marginal da Via Dutra, saindo de São Paulo, pode optar por acessar a pista expressa no km 228,850. Nesse ponto, uma placa informa os destinos possíveis e os respectivos valores de acordo com o trecho que será percorrido. Os preços variam de acordo com a distância percorrida.

Motorista também pode seguir até a Avenida Tiradentes, cujo acesso está localizado no km 224,8 da pista expressa. Por esse trajeto, de aproximadamente 4 quilômetros, o valor a ser pago é de R$ 0,52. Esses valores correspondem à tarifa programada para um dia útil, no horário de pico (7h), e são exatamente os mesmos exibidos nas placas de informação ao longo da via.

Veja a seguir os preços bases:

- Rodovia Fernão Dias (R$ 0,25)

- Avenida Tiradentes (R$ 0,52)

- Aeroporto (R$ 1,37)

- Bairro Bonsucesso (R$ 2,69)

- Bairro Pimentas (R$ 2,80)

- Jd. Aracília (R$ 2,82)

ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) autorizou início da cobrança pelo sistema free flow no trecho. A concessionária diz ter realizado melhorias no trecho antes da implantação do free flow, que inclui novos acessos das pistas marginais para as expressas. Antes, o motorista que estava em Guarulhos não tinha a possibilidade de acessar as pistas expressas e sua viagem era realizada apenas pela pista marginal.

Veja como vai funcionar

- Motoristas que utilizam a pista marginal não pagarão o Free Flow;

- Motorista que optar utilizar a pista expressa, a tarifa é calculada por trecho percorrido;

- Quem passar pela praça de pedágio de Arujá e seguir pela pista expressa não terá cobrança adicional do Free Flow;

- O motorista pode se cadastrar previamente no site pedagiodigital.com ou no APP e receber via SMS o registro de suas passagens;

- Motos pagam meia tarifa.

Veja como pagar

- Veículos com tag: a tarifa será debitada automaticamente na fatura da operadora contratada, com 5% de desconto, por viagem.

- Veículos sem tag: a placa será lida automaticamente e o pagamento poderá ser realizado em até 30 dias por meio do site pedagiodigital.com ou pelo aplicativo da CCR.

- Haverá também dois totens de autoatendimento para pagamento presencial da tarifa. Eles ficarão na base da concessionária São Paulo e de Arujá. Importante reforçar que a concessionária não emite boleto para o pagamento da tarifa.