SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo começa neste sábado (6) a vacinar gestantes a partir da 28ª semana de gestação contra o vírus sincicial respiratório (VSR), para prevenir infecções graves em bebês, como bronquiolite e pneumonia.

Vírus responde por cerca de 75% dos casos de bronquiolite. A vacina previne infecções graves causadas pelo VSR em bebês menores de seis meses. Vírus provoca, ainda, 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos e a vacina oferece proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações.

Não há restrição de idade para a mãe. A recomendação do ministério da Saúde é que a aplicação ocorra em dose única a cada nova gestação. Na rede privada, essa vacina pode custar até R$ 1,5 mil.

Para se vacinar, a gestante precisa estar com um documento de identificação e comprovante de 28 semanas de gestação. Segundo a prefeitura, aos sábados, o serviço de vacinação acontece nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h. De segunda a sexta-feira, a imunização pode ser tomada nas UBSs, das 7h às 19h.

Ministério da Saúde começou a distribuir nacionalmente o primeiro lote da vacina contra o vírus sincicial respiratório nesta semana. O primeiro lote, com 673 mil doses, foi enviado a todas as unidades da federação para imunização gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Órgãos de saúde destacam que é importante atualizar a situação vacinal das gestantes. Isso vale para influenza e covid-19, já que a vacina contra o VSR pode ser administrada simultaneamente a esses imunizantes. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação materna demonstrou uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos bebês durante os primeiros 90 dias após o nascimento.