RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 33 anos foi morta nesta sexta-feira (5) em Araraquara (a 273 km de São Paulo) e, horas depois, o ex-companheiro dela, suspeito de ter cometido o crime, morreu em acidente em uma rodovia.

Francisca da Silva Lima foi assassinada a facadas na cidade do interior paulista, em frente à casa em que morava com seu filho, no Parque São Paulo.

O corpo da vítima foi achado por uma pessoa que passava pelo local e reconhecido por vizinhos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado pelos moradores, e ao chegar ao local confirmou a morte de Francisca.

De acordo com a polícia, o ex-companheiro dela, Luiz Fabiano Mendes, não aceitava o fim do relacionamento, a acusava de traição e resolveu matá-la. Eram frequentes as brigas do casal, segundo vizinhos relataram aos agentes.

Após atingir Francisca, ainda de acordo com o relato policial, Mendes se envolveu em um acidente de trânsito ao bater o veículo que dirigia, um Polo, em um caminhão, no km 86 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255).

O carro invadiu a faixa contrária da rodovia e colidiu de frente com um caminhão. O motorista morreu na hora.

A polícia investiga se o acidente teria sido causado de forma proposital por Mendes.

Exames periciais foram pedidos ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal). A morte de Francisca é investigada pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Araraquara.