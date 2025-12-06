RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma militar de 25 anos foi encontrada morta após um incêndio na tarde de sexta-feira (5) em um quartel no Distrito Federal.

Um soldado de 21 anos foi preso sob suspeita de assassinar a vítima e colocar fogo no local. O caso ocorreu no 1º RCG (Regimento de Cavalaria de Guardas), no Setor Militar Urbano.

Em nota, a Polícia Civil disse que o homem confessou que, durante uma discussão, tomou uma faca militar e desferiu um golpe profundo no pescoço da vítima.

Em seguida, conforme a investigação, o suspeito teria incendiado o local usando álcool e um isqueiro que estaria em seu bolso.

A vítima, segundo o Exército, é a cabo Maria de Lourdes Freire Matos. Já o suspeito foi identificado pela instituição como Kelvin Barros da Silva.

O Exército também afirmou que o soldado confessou o homicídio. Ele foi levado para prisão no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília e, conforme a instituição, deve ser excluído da Força. A reportagem não localizou defesa instituída do suspeito.

"O Exército Brasileiro presta total apoio à família e lamenta profundamente a perda da cabo Maria de Lourdes Freire Matos e reitera a sua posição de não coadunar com atos criminosos e punir com rigor os responsáveis", disse a Força em nota.

Ainda de acordo com o Exército, um inquérito policial militar foi instaurado para esclarecer as circunstâncias nas quais ocorreram o incêndio e a morte da vítima.

As investigações começaram com a realização de perícias e outros levantamentos que levaram à prisão do suspeito, acrescentou a instituição.