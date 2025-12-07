SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, confirmou um caso de intoxicação por metanol nesta sexta-feira (5). A substância teria sido consumida em doses de licor, segundo o relato do paciente.

Este é o primeiro caso de intoxicação confirmado no município de Mauá. Segundo o último boletim epidemiológico sobre a crise de adulteração de bebidas, um total de 10 mortes foram confirmadas no estado de São Paulo e outros 49 casos de intoxicação.

O paciente intoxicado em Mauá, um homem de 47 anos, relatou ter consumido doses de licor em dois bares diferentes da cidade -nos bairros Jardim Elizabeth e Jardim Mauá- entre os dias 21 e 22 de novembro.

Ele teve dores de cabeça intensas, cansaço, indisposição, visão turva e confusão mental. Ao procurar atendimento médico, foi internado. O quadro de saúde piorou e ele teve de ser intubado. Ele está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Nardini desde 23 de novembro, realizando sessões de hemodiálise desde o dia 26.

Um exame na urina do paciente, recebido pela Vigilância Epidemiológica do município na terça (2), apontou a presença de metanol.

"A Vigilância Sanitária de Mauá realizou a interdição cautelar do licor mencionado pelo paciente. A interdição cautelar é uma medida preventiva que consiste em lacrar e proibir temporariamente a venda e o consumo do produto suspeito, mantendo-o separado e indisponível ao público até a conclusão da investigação", informou a prefeitura, em nota.

Além dos 49 casos confirmados, o estado de São Paulo teve 516 suspeitas descartadas. Três casos permanecem sob investigação, além de cinco mortes: uma em Guariba (de um paciente de 39 anos), uma em São Vicente (de 32 anos), uma de São José dos Campos (de 31 anos), e duas em Cajamar (29 e 38 anos).

A última morte confirmada foi a de Felipe Henrique Alves da Silva, 26, morador de Sorocaba. Ele morreu em 16 de agosto e, no fim de novembro, o governo paulista confirmou que houve intoxicação com metanol associada com cocaína.

Os mortos confirmados em São Paulo são, além de Felipe, quatro homens de 26, 45, 48 e 54 anos, moradores da capital; uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo; dois homens de 23 e 25 anos e uma mulher de 27 anos de Osasco; e um homem de 37 anos, de Jundiaí.

Na mais recente atualização feita pelo Ministério da Saúde, em 29 de outubro, o Brasil registrava 59 casos confirmados de intoxicação por metanol e outros 44 estavam em investigação. São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso têm casos confirmados.