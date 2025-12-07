CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Vídeos gravados por pedestres mostram o momento em que um militar do Exército mata a tiros um suspeito de praticar assaltos na praia da Enseada, no Guarujá, na manhã deste sábado (6).

As imagens, compartilhadas no X (ex-Twitter), mostram o cabo Gustavo Pavão Gomes correndo atrás do homem, que foge. O militar dispara várias vezes para o alto enquanto o suspeito corre. Momentos depois, os tiros atingem o rapaz, que cai na faixa de areia e morre instantes depois.

Segundo a imprensa local, o suspeito é Anderson Alcides Alves de Oliveira, de 37 anos. À polícia, o militar teria afirmado que Anderson havia o assaltado sob ameaça de estar armado, levando um celular, um relógio e uma corrente. O suspeito, afirma o militar, portava uma faca.

A Folha apurou que Pavão vive em Itu, no interior de São Paulo. Recentemente, ele foi homenageado pela Câmara Municipal da cidade com a medalha "Berço da República", láurea concedida a membros de forças de segurança com sede no município.

Pelos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir ao menos sete disparos. Anderson tinha passagens pela polícia por furto.