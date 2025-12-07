SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula bate Flávio e Tarcísio, CV e PCC têm hegemonia em 13 estados, Netflix manda recado a assinantes e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (7).

Eleições 2026

Datafolha: Lula bate Flávio Bolsonaro por 15 pontos e Tarcísio por 5 no 2º turno. Ratinho Jr. tem desempenho semelhante ao do governador de SP em tira-teima, no qual família Bolsonaro perde por maior margem.

Previdência

Briga entre INSS e Previdência alimenta fila e ameaça promessa eleitoral de Lula. Número de requerimentos à espera de análise alcançou 2,86 milhões, patamar recorde

Crime organizado

Com presença em todo o país, CV e PCC têm hegemonia em 13 estados. Expansão das duas maiores facções brasileiras ocorreu por caminhos distintos.

Copa do Mundo

Veja horários e locais dos jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. Seleção estreará no Mundial de 2026 no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, contra Marrocos.

Interior de São Paulo

Suspeito de matar ex a facadas morre em acidente horas depois em SP. Francisca da Silva Lima foi morta em frente à sua casa, em Araraquara, no interior paulista.

Televisão

Mariana Becker deixa F1 na TV aberta após 20 anos, mas não planeja se afastar do esporte. Ela comemora maior interesse e participação das mulheres no automobilismo.

Ilustrada

Como a escolha da cor do ano pela Pantone virou um elefante branco na indústria. Decisão da empresa é vista como definidora do espírito atual.

Cuide-se

Tentar resolver tudo antes de o ano acabar gera frustração e sobrecarga emocional; saiba administrar tarefas. Expectativa de solucionar todas as pendências acumuladas cria pressão irreal e afeta o sono e a disposição.

Ilustrada

Netflix diz a assinantes que compra da Warner Bros. não traz mudanças agora. Gigante do streaming enviou comunicado neste sábado.