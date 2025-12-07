A produção resgata gravações do Acervo da) para homenagear um dos maiores nomes da música brasileira.

Natural do sertão pernambucano, Gonzagão transformou o som da sanfona, o ritmo do forró e as histórias do Nordeste em patrimônio nacional. Com talento, alegria e voz marcante, o artista fez o Brasil inteiro dançar ao som de Asa Branca e de tantos outros clássicos que atravessam gerações.

Por isso, a Rádio Nacional resgata um programa produzido e apresentado por Astrid Nick, que dedicou mais de 40 anos à emissora, para celebrar a contribuição cultural de Luiz Gonzaga. O repertório do especial traz músicas que marcaram sua trajetória, como Vida de Viajante, cantada junto com o filho Gonzaguinha; Baião de Dois; Juazeiro; entre outras.

Sobre a Rádio Nacional

A Nacional faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

Especial Luiz Gonzaga - Domingo, dia 7/12, às 22h, na Rádio Nacional

