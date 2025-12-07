RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um personal trainer do Rio de Janeiro foi preso neste sábado (6) pela Polícia Penal do Espírito Santo sob suspeita de ter ameaçado e perseguido a sua ex-namorada, uma integrante da corporação.

Luã França de Carvalho, 34, foi detido em frente ao edifício em que a policial mora, em Vila Velha, descumprindo uma medida protetiva da Lei Maria da Penha. A Folha não conseguiu localizar a defesa do personal neste domingo (7).

Ele, que é de São João de Meriti (RJ), estava em frente ao prédio aguardando a saída da policial para o trabalho, segundo a polícia. Além de ter descumprido a medida protetiva, ele enviou uma série de vídeos para a ex-namorada em que a ameaçava de morte.

A prisão foi feita pela equipe da Derp (Divisão de Escolta e Recaptura), após monitoramento da Dipp (Divisão de Inteligência da Polícia Penal).

Num dos vídeos, Carvalho afirma que mataria a policial penal com golpes de faca e diz que faria isso "na cama dela". Para a polícia, o vídeo configura uma ameaça clara e direta de homicídio.

Em outro vídeo, ele volta a dizer que mataria a policial e que tinha ido à cidade do Espírito Santo, distante mais de 500 quilômetros, para cumprir a ameaça.

Segundo a polícia, o personal reagiu ao ser abordado pelos policiais, xingando a equipe e resistindo à ação. Ele ainda tentou fugir após agredir os agentes, mas foi imobilizado e algemado.

Levado à Delegacia Regional de Vila Velha, teve seu smartphone com os vídeos das ameaças apreendido. Ele também portava uma foto da ex-namorada, pouco mais de R$ 500, uma cópia do processo judicial e a intimação das medidas protetivas adotadas contra ele.

Carvalho foi autuado em flagrante por ameaça, desacato e desobediência.