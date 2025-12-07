RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um policial militar foi preso na madrugada de sábado (6) quando tentava deixar a comunidade da Palmeira, no bairro do Fonseca, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Em nota, a PM disse que apreendeu com o agente um fuzil com numeração suprimida (raspada), uma pistola, carregadores de fuzil, munições e celular.

O carro em que ele estava também foi apreendido. Imagens divulgadas pela corporação nas redes sociais ainda mostram dinheiro em espécie ao lado dos itens recuperados.

O policial preso é lotado no 15º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em Duque de Caxias, que também fica na região metropolitana do Rio.

O agente foi encaminhado para a 78ª DP (Delegacia de Polícia), em Niterói, onde foi autuado por porte ilegal de arma. Comunidades do município como a da Palmeira estão sob domínio da facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo a PM, a prisão do agente ocorreu após policiais se deslocarem para checar informações sobre tráfico de drogas no local.

"O comando da corporação reitera que não compactua com possíveis desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos", afirmou.

Também em nota, a Polícia Civil disse que diligências estão em andamento para apurar a ocorrência em Niterói.

"De acordo com a 78ª DP (Fonseca), um homem foi conduzido à central de flagrantes da área por policiais militares. Ele foi autuado em flagrante por porte de arma de fogo de uso restrito. Na ação, um fuzil e uma pistola foram apreendidos", declarou.