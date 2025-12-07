SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estão detidos três policiais militares após um suspeito de participação em assalto a residência em Moema, bairro da Zona Sul da capital paulista, ser baleado e morto. Segundo investigação da PM, foram identificados indícios de irregularidades na atuação dos militares.

Investigação analisou as imagens das câmeras corporais. Segundo a SSP, a partir das imagens corporais dos PMs foram identificados indícios de irregularidades na atuação dos três envolvidos.

PMs tiveram a prisão em flagrante decretada pela autoridade militar. Inquérito Policial Militar (IPM) foi aberto para investigar a morte de um dos suspeitos durante ação dos PMs numa chamada de ocorrência de assalto na noite de sexta-feira.

Na ocorrência, três homens, entre 17 e 21 anos, foram detidos após invadirem uma residência em Moema. Durante a ação policial, um quarto envolvido foi baleado, mas não resistiu, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do governo do estado de São Paulo.

Grupo detido tinha armas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram apreendidos armas, munições, objetos utilizados no crime e o veículo utilizado pelos suspeitos. Segundo a SSP, os acusados teriam agredido e mantido um casal de idosos como reféns durante o assalto, na noite de sexta-feira.

Ocorrência foi registrada no 27º DP (Distrito Policial). A base então acionou o DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil de São Paulo). O comandante do batalhão dos policiais militares na sequência instaurou Inquérito Policial Militar (IPM).

Armas usadas na ação foram recolhidas. Policiais foram então encaminhados ao Presídio Militar Romão Gomes (PMRG). "A Polícia Militar reforça que não compactua com excessos ou desvios de conduta e que atua com rigor para responsabilizar aqueles que violam as leis ou os protocolos institucionais", afirmou em nota a SSP.