SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista atropelou e arrastou por alguns metros uma criança em Guarapuava, no Paraná. O condutor seguiu sem prestar socorro, mas foi detido na sequência por policiais. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista apresentava sinais de embriaguez.

A criança foi atingida por um Monza na tarde deste sábado (6), em Guarapuava, no Paraná.

Imagens mostram que o menino estava em uma rua tranquila. Não havia movimento e a visibilidade era total na área. Após ser atingida pelo carro, a vítima é jogada para a parte de baixo do veículo e é arrastada por alguns metros.

Motorista seguiu sem prestar socorro. Segundo a Polícia Civil, o dono do carro foi identificado por testemunhas. Em depoimento, ele contou que havia emprestado o veículo a um terceiro, que foi, posteriormente, encontrado e detido por policiais pelo 16º Batalhão da Polícia Militar, já na madrugada do domingo, com "sinais claros de embriaguez", segundo o boletim de ocorrência.

Criança está hospitalizada. O menino foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Batel. Ele segue em acompanhamento médico.