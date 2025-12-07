RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio do Lixão, foi transferido nesta sexta (5) do presídio federal de Mossoró (RN) para Bangu 1, no Complexo Penitenciário de Gericinó, zona oeste do Rio de Janeiro.

A transferência foi confirmada pela Seap (Secretaria de Administração Penitenciária). A pasta afirmou ainda que, após a chegada de Índio, Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó dos Bitcoins, foi deslocado neste domingo (07) de Bangu 1 para o presídio federal de Catanduvas (PR).

Índio do Lixão é apontado pela PF como o traficante do Comando Vermelho mais próximo ao ex-deputado Thiego Raimundo de Oliveira Santos, o TH Joias. Os dois foram indiciados no mês passado com outras 16 pessoas em decorrência de investigações da Operação Zargun.

TH e Índio atuavam para outro acusado de tráfico foragido, segundo a polícia. Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, tinha a ajuda do ex-deputado e de Índio para lavar dinheiro e receber armas, mostram as investigações da PF.

Em uma chamada de vídeo obtida pela investigação, Índio negocia armas, munição e drogas com um fornecedor. Ele foi indiciado por dez crimes, entre eles tráfico de drogas e de armas e corrupção ativa.

A transferência de Índio ocorreu dias após a prisão do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União), acusado de vazar informações de uma operação policial contra TH Joias. As defesas de Bacellar e do ex-deputado alegam inocência. A reportagem tenta contato com a defesa de Índio do Lixão para um posicionamento, mas ainda não obteve retorno.