SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, suspendeu suas operações quatro vezes na tarde deste domingo (7) após pipas serem empinadas nos arredores das pistas de pouso e decolagem. Dois voos foram cancelados e outros 12 foram remetidos para outros aeroportos.

As interrupções da operação ocorreram entre as 13h15 e as 14h23. Segundo a concessionária Aena, que administra Congonhas, equipes de funcionários recolheram 20 pipas e acionaram as autoridades de segurança.

Um voo da companhia Gol que decolou às 12h42 do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, teve de retornar após sobrevoar Congonhas e não receber autorização para pouso, mostram dados do site Flightaware -que reúne dados em fontes abertas sobre tráfego aéreo.

As informações do voo GLO1023 mostram que a aeronave pousou às 14h23 no mesmo aeroporto de onde havia partido. Outro voo, este da companhia Azul, partiu do Santos Dumont cinco minutos antes e foi desviado para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Nas redes sociais, internautas reclamavam dos atrasos nos voos que passavam pelo terminal aéreo neste domingo. Questionada, a Secretaria de Segurança Pública não respondeu se alguma ocorrência relacionada às pipas foi registrada.