SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famosas foram às ruas para protestar em atos contra feminicídio. Um deles ocorreu na avenida Paulista, em São Paulo. A manifestação ocupou quarteirão em frente ao Masp, e manifestantes pediam pelo fim dos assassinatos de mulheres.

Dentre as celebridades que compareceram estavam a atriz Alessandra Negrini e a cantora Luísa Sonza. "Viver é um direito nosso. Nós queremos voltar para casa. Nós queremos liberdade para andar no mundo sem medo. Respeito é um direito nosso. Existir é um direito nosso. E é por isso que estamos aqui no 7 de dezembro", disse Sonza.

Outra manifestação também aconteceu no Rio de Janeiro, no Posto 5, em Copacabana, e reuniu nomes como Letícia Sabatella, Claudia Abreu, Duda Beat, Bruna Griphao, Bella Campos e Alice Wegmann.

"O que eu puder fazer eu vou fazer, até o último dia da minha vida. Não deixem essa força diminuir", pediu Juliette Freire com o microfone em mãos num carro de som.