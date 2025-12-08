Nesta segunda-feira (8), aexibe, às 23h, novo episódio do programa Caminhos da Reportagem, que tem como tema Menopausa sem Segredo. A atração compartilha a rotina das mulheres em uma fase ainda pouco discutida, cercada de tabus e de sintomas nem sempre conhecidos.

Em pouco mais de um século, a longevidade feminina deu um salto: aumentou 2,5 vezes. Em 1900, a expectativa de vida de uma brasileira era de 33,7 anos; hoje, é de 79,9. Agora, a maioria das mulheres passa um terço da vida na menopausa.

Estima-se que mais de 30 milhões de brasileiras estejam no climatério, a pré-menopausa ou menopausa. A jornalista Maria Cândida foi surpreendida pelos sintomas da perimenopausa.

Foi um furacão, uma tempestade, um chacoalhão, conta. Ela complementa: Tinha uma exaustão tão grande que eu queria ficar deitada no sofá. Irritabilidade, insônia e perda de libido estavam entre os sinais mais fortes".

A presidente do Instituto Menopausa Feliz, Adriana Ferreira, viveu situação parecida.

No meu prontuário era colocado mulher poliqueixosa. Nunca tinha ouvido a palavra climatério, revela. Ambas melhoraram com a Terapia de Reposição Hormonal, recomendada pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, de acordo com cada caso.

Ao Caminhos da Reportagem, a ginecologista Beatriz Tupinambá explica que o melhor momento para iniciar o tratamento é antes da menopausa, no climatério. Além disso, alerta que os sintomas revelam mudanças mais profundas, como perda óssea, risco cardiovascular e aumento da hipertensão. Depois da menopausa, duas mulheres enfartam para cada homem, afirma a médica.

Menopausa precoce

De acordo com especialistas, a menopausa precoce afeta cerca de 1% das mulheres. A atriz Julieta Zarza recebeu o diagnóstico aos 37 anos. A minha sensação foi que havia um carimbo na testa: data de validade vencida, diz. A confeiteira Nayele Cardoso passou pelo mesmo aos 27. A única coisa que a médica disse foi que eu não ia poder ter filhos, lembra.

Fatores genéticos, cirurgias, quimioterapia ou doenças autoimunes podem antecipar a menopausa, explica a clínica geral Andrea Alvarenga.

Uma pesquisa feita pela consultoria Korn Ferry ouviu mais de 8 mil mulheres em três países e mostrou que 47% sentiram impactos no trabalho com a menopausa. Os três sintomas mais presentes eram estresse, dificuldade de concentração e perda de paciência, diz Adriana Rosa, sócia da Korn Ferry.

Desde 2004, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher orienta o cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS). O manual está em atualização.

Não temos tantas ações voltadas para mulheres na transição da menopausa, afirma Maria Teresa Rossetti Massari, da Fiocruz. O Ministério da Saúde diz que há suporte na atenção primária, com consultas, exames, medicamentos e práticas integrativas. Casos mais complexos são encaminhados para especialistas.

O Hospital das Clínicas (HC) da Universidade de São Paulo (USP) é a principal referência pública no país.

Durante a semana, chego a ter de 90 a 120 atendimentos, afirma José Maria Soares Júnior, chefe do Ambulatório de Climatério. Além das consultas, o HC oferece exames e terapia hormonal dentro dos protocolos indicados.

Tags:

caminhos da reportagem | menopaus | TV Brasil