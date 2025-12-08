SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Faculdade Santa Joana, em São Paulo, está com inscrições para o processo seletivo de enfermagem. O vestibular da instituição permite que o candidato agende o dia e o horário da aplicação da prova.

Para se inscrever, o participante deve acessar o site da faculdade. O valor da taxa de inscrição é de R$ 30. Quem utilizar o cupom FSJ2026 no momento da inscrição tem isenção na taxa.

A avaliação tem duração de duas horas e é composta por 28 questões de conhecimentos gerais ?das áreas de biologia, física, geografia, história, língua portuguesa, matemática e química?, além de uma redação.

As provas podem ser agendadas até a primeira quinzena de janeiro de 2026. O exame será aplicado na própria instituição, no bairro do Paraíso, na zona sul de São Paulo.

Os aprovados no processo seletivo garantem bolsa de 50% no valor do curso. As aulas da nova turma começam em 30 de janeiro, no período noturno (das 19h15 às 22h). O curso tem duração de dez semestres ?o equivalente a cinco anos.

Os estudantes do curso também têm acesso a estágios nos hospitais e maternidades do Grupo Santa Joana, como o hospital Santa Joana, Pro Matre e Santa Maria.