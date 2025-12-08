SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A parte interna de um sobrado desabou na madrugada desta segunda-feira (8), no Catete, zona sul do Rio de Janeiro, e deixou ao menos dez moradores feridos. O Corpo de Bombeiros ainda trabalha no local e procura possíveis soterrados.

O desabamento ocorreu por volta das 4h no imóvel, localizado na rua Tavares Bastos. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a via está interditada na altura da rua Bento de Lisboa.

De acordo com moradores, a parte interna colapsou, apesar da fachada permanecer intacta. Na manhã desta segunda, alguns deles estavam sentados na calçada, ainda assustados com o ocorrido. Os feridos foram levados para hospitais da região.

Além dos bombeiros, equipes da Defesa Civil e da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estão no local.