SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ter chuvas de intensidade moderada a forte entre a segunda (8) e a terça-feira (9), com rajadas de vento e possibilidade de queda de árvores e alagamentos.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, a segunda-feira deve ter uma madrugada de céu nublado. Há possibilidade de pancadas de chuvas fracas já no final da manhã.

A chuva deve se intensificar durante a tarde, com raios e ventos que podem ultrapassar os 60 km/h, segundo o órgão da prefeitura. Já há potencial para enchentes. As temperaturas variam entre a mínima de 20°C e a máxima de 29°C.

Mesmo com diminuição da intensidade na noite de segunda, o tempo deve permanecer chuvoso ao longo da madrugada de terça. Haverá chuva ao longo do dia, acompanhada de trovoadas, e a ventania pode ultrapassar os 70 km/h, ainda segundo o CGE. A temperatura fica entre os 20°C e os 27°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As tempestades devem atingir não apenas a capital, mas também a região metropolitana e o litoral paulista. Elas ocorrem devido a um sistema de baixa pressão atmosférica, que também provocará chuva em todos os estados da região Sul do país.

Dados do CGE apontam que a cidade de São Paulo já registrou 7,8 mm de chuva desde o início de dezembro até este domingo, o que equivale a aproximadamente 4,2% do que é esperado para o mês.