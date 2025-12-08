SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens foram presos neste domingo (7), em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, sob a suspeita de assaltar uma família de turistas na tarde de sábado (6), na praia da Baleia. Os suspeitos foram detidos durante uma operação das polícias Civil, Militar e municipal.

Imagens de câmeras de segurança mostram o assalto a um homem e uma mulher, acompanhados de uma criança. A família foi cercada por quatro homens armados, que ocupavam duas motos, no momento em que saía da praia. O turista carregava uma prancha de surf.

Após o cerco, o homem foi revistado, enquanto a mulher e a criança ficaram ao lado, agachadas e agarradas. Os ladrões levaram um relógio, duas correntes, duas pulseiras e dois anéis da vítima.

Segundo a Prefeitura de São Sebastião, os homens foram reconhecidos por meio do monitoramento do Smart São Seba, o sistema local de câmeras, alertas e reconhecimento facial. O sistema identificou a movimentação dos suspeitos e direcionou as equipes policiais para a captura.

As investigações apontam que os dois faziam parte de uma quadrilha que usava um imóvel alugado na cidade. O grupo havia acabado de cometer um outro roubo, desta vez contra um turista na saída da praia de Juquehy.

Os suspeitos foram presos quando tentavam deixar a casa em que estavam. A polícia apreendeu uma arma de fogo, motocicletas e objetos roubados.

"Desde o primeiro assalto, iniciamos uma operação ininterrupta. Conseguimos identificar a movimentação dos suspeitos e agir rapidamente. A cooperação entre polícia municipal, PM e Civil foi fundamental para localizar e prender dois dos envolvidos", disse o comandante da Polícia Municipal, André Maciel.

Os dois homens presos são moradores do Guarujá. Outros dois suspeitos de fazerem parte da quadrilha fugiram na noite de sábado e são procurados.