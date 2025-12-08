SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um paciente de 47 anos saltou de uma ambulância em movimento durante uma transferência médica na tarde de sábado no Túnel Zuzu Angel, na zona sul do Rio.

Imagens captadas por pessoas que passavam pelo local mostram o homem deitado no chão. Um motociclista que gravava a situação ficou ao lado da vítima até que a ambulância retornasse para buscá-lo.

O paciente seria dependente químico e estava sendo transferido de unidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele saiu do CER (Centro de Emergência Regional) da Barra da Tijuca para ir ao CAPS (Centro de Atencão Psicossocial) Maria do Socorro, na Rocinha.

Homem pulou do veículo para tentar fugir. Ainda conforme a pasta, ele enganou os socorristas, conseguiu destravar a porta traseira e saltou do carro enquanto passavam pelo túnel Zuzu Angel.

Ambulância retornou para resgatá-lo minutos depois. A direção municipal informou que ele foi contido e levado ao CAPS, onde tomou banho, vestiu-se sozinho e saiu por conta própria da unidade, 40 minutos depois.