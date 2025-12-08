SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maioria acredita que Bolsonaro quis fugir, Flávio cita preço para desistir da candidatura, dívida pública global encosta em 100% do PIB e outras notícias para começar esta segunda-feira (8).

JAIR BOLSONARO

Datafolha: Para 54%, Bolsonaro quis fugir; 33% culpam surto por dano à tornozeleira. Ex-presidente teve prisão decretada de forma preventiva em 22 de novembro após danificar aparelho de localização.

STF

Toffoli foi a Lima em jato privado com advogado do caso Master. Viagem ocorreu na sexta-feira (28) pela manhã, com retorno no domingo (30).

STF

Aborto, emendas, violência: saiba o que pensa Jorge Messias, indicado de Lula para o STF. Advogado-geral da União já disse que regular modelo de negócio das big techs deveria ser prioridade do Supremo.

SÃO PAULO

Dupla armada invade biblioteca Mário de Andrade e rouba obras de arte de Matisse e Portinari. Cinco obras de Portinari e oito de Matisse foram levadas.

VENEZUELA

Ex-governador da Venezuela opositor de Maduro morre na prisão. Alfredo Díaz estava detido no Helicoide, rotulado por organizações de direitos humanos como 'centro de tortura'.

ECONOMIA

Dívida pública global encosta em 100% do PIB e deve ultrapassar o pós pandemia. Risco para países como o Brasil é terem de pagar mais juros para rolar débitos.

GOVERNO TRUMP

Brasileira ex-cunhada de porta-voz da Casa Branca detida nos EUA contesta versão do governo. Karoline Leavitt é madrinha do filho de Bruna Ferreira, que se diz ofendida por argumentos da gestão Trump para sua prisão.

F1

Lando Norris faz prova segura e conquista seu primeiro título na F1. Britânico conduz sua McLaren ao terceiro lugar no GP de Abu Dhabi, protege vantagem e realiza sonho.

INDÍGENAS

Indígenas voltam a publicar nota de repúdio a falas de Luciano Huck. Apresentador aparece em vídeo pedindo, com firmeza, para que escondam celulares e não usem roupas 'comuns'.

MÚSICA

Morre cantor Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em acidente. Artista fazia dupla com Maurício, seu outro irmão.