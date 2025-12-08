SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ontem, dois homens entraram armados na Biblioteca Municipal Mário de Andrade e roubaram 13 obras de arte do artista francês Henri Matisse e do artista brasileiro Cândido Portinari. A exposição é uma iniciativa da biblioteca e do MAM-SP (Museu de Arte Moderna).

Por volta das 10h, dois homens entraram na biblioteca e renderam um vigilante. No local, havia um casal de idosos - tanto o segurança quanto os dois visitantes não ficaram feridos. Em entrevista à Globo News, Cauê Alves, curador-chefe do MAM, diz que a biblioteca tem detector de metal, que obras estavam presas e que seguranças estavam desarmados.

Criminosos colocaram os itens dentro de uma sacola de lona e fugiram pela porta principal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os homens logo ao entrarem foram diretamente até uma cúpula de vidro ondem estavam as gravuras de Portinari. Depois, pegaram os quadros de Matisse.

Polícia Militar fez diligências pela região após serem acionados por vigilantes da biblioteca. O caso foi registrado no 2º DP (Bom Retiro) e será investigado pela 1ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas).

Vídeo mostra dois homens descendo de van após a ação. Por volta das 10h43, eles estacionaram o veículo em frente a um mercado na rua João Adolfo, que fica a quatro minutos da Biblioteca Mário de Andrade, na rua da Consolação. Eles saem do veículo, depois voltam. Um deles deixa três telas encostadas na calçada (não se sabe se voltaram para pegá-las). Depois andam em direção ao cruzamento da rua João Adolfo com a Alfredo Gagliotti e não são mais vistos.

Suspeitos já foram identificados, segundo o prefeito Ricardo Nunes. Sistema Smart Sampa conseguiu verificar quem eram as pessoas envolvidas no crime - os nomes dos suspeitos ainda não foram divulgados. A Polícia Civil informa está fazendo diligências para prender os dois homens.

Biblioteca Mário de Andrade abriga a exposição "Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade". Mostra homenageia a relação entre biblioteca e museu, na qual ambos foram responsáveis por consolidarem a arte moderna na cidade.

Foram roubadas ao todo 13 obras de arte, sendo oito gravuras de Matisse, e cinco de Portinari. Do artista francês, foram levadas obras da série "Jazz", enquanto do artista brasileiro, uma das gravuras era "Menino do Engenho".

Prefeitura diz que obras têm apólice de seguro vigente. Em nota, informaram que "local dispõe de equipe e sistema de vigilância" e que "todo material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais".

Henri Matisse (1869 - 1954) foi um dos maiores artistas franceses do século 20. Ele se dedicou à pintura, escultura, gravura e colagem. Sua obra influenciou artistas como o espanhol Pablo Picasso e seu compatriota Marcel Duchamp. Foi um dos fundadores do fauvismo - movimento artístico marcado por uso de cores vibrantes e independentes do desenho.

Cândido Portinari (1903-1962) foi um dos maiores pintores modernos do Brasil. Nascido em Brodowski, no interior de São Paulo, ele retratou trabalhadores, retirantes, festas populares e episódios históricos. Tem painéis expostos na ONU, em Nova York, além de ter obras espalhadas por vários museus brasileiros.