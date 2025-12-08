SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã de hoje quatro pessoas em uma operação que tem como alvo uma rede de influenciadores que estariam incentivando manobras perigosas em ruas movimentadas do Rio de Janeiro.

A investigação teve início após a circulação de vídeos onde os investigados fazem "pegas" e "graus". Segundo a polícia, eles são adeptos do chamado "grau de rua", uma prática ilegal e perigosa de realizar manobras de alto risco em vias públicas.

Eles estariam usando a exibição de manobras para se promover, obter lucro e notoriedade nas redes sociais. A investigação apontou que os suspeitos fazem parte de uma rede organizada de perfis digitais voltada à promoção de infrações de trânsito, adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e de apologia ao crime.

Influenciadores com esse nicho teriam um padrão coordenado de atuação. Ainda de acordo com os policiais, eles faziam postagens sincronizadas, usavam hashtags idênticas e faziam aparições conjuntas em exibições nas ruas e eventos clandestinos de ostentação de veículos de luxo.

A ação cumpre hoje mandados de busca e apreensão na zona norte e sudoeste da capital, e também na Baixada Fluminense. Cinco automóveis, cinco motocicletas e dois quadriciclos foram apreendidos. Durante a operação, quatro pessoas foram presas em flagrante por fazer ou promover publicidade enganosa e por explorar jogo de azar.

Polícia tenta obter novas provas e identificar outros possíveis envolvidos. Os influenciadores são investigados pelos crimes de atentado contra a segurança de meios de transporte, adulteração de sinal identificador de veículo, incitação ao crime e associação criminosa.