SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (8) a lista de obras levadas por criminosos da biblioteca municipal Mário de Andrade, na região central da capital, na manhã deste domingo (7).

As obras fazem parte do acervo municipal e integravam a exposição "Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade", que aborda a formação da arte moderna no Brasil, com entrada gratuita e encerramento marcado para este domingo.

VEJA AS OBRAS DE HENRI MATISSE ROUBADAS

- Jazz

- O circo

- Senhor leal

- O pesadelo do elefante branco

- Os codomas

- O nadador no aquário

- O engolidor de palavras

- O cowboy

As gravuras de Candido Portinari levadas ilustram a obra "Menino de Engenho", de José Lins do Rego, com edição lançada em 1959 pela Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil.

