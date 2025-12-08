RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal e a Polícia Militar prenderam, nesta segunda-feira (8), dois policiais militares do Rio de Janeiro suspeitos de repassar informações sobre operações policiais para integrantes da cúpula do CV (Comando Vermelho).

Um dos detidos é o segundo-sargento Rodolfo Henrique da Rosa, do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). Ele é apontado como informante de Carlos da Costa Neves, o Gardenal, gerente-geral do tráfico no Complexo da Penha e responsável pela expansão da facção na região da Grande Jacarepaguá, de acordo com as investigações.

Da Rosa tentou fugir após ser informado pelo porteiro de que homens armados o procuravam. Tratava-se, na verdade, de uma equipe descaracterizada da polícia.

Ele saiu com o carro, houve perseguição na avenida Brasil e uma colisão com um dos carros da Polícia Federal. Não há feridos.

Segundo investigação, Da Rosa também era um dos encarregados de definir as equipes do Bope que atuariam nas operações, sendo do setor responsável pelas escalas. O outro preso, também praça da PM, não teve o nome divulgado.

A reportagem tenta contato com a defesa de Da Rosa. Procurada, a Polícia Militar afirmou que participa da operação com a Corregedoria.

Ao todo, agentes cumpriram 11 mandados de prisão e seis de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro.

Entre os alvos estão Gardenal e Edgar Alves de Andrade, o Doca, considerado a maior liderança do CV em liberdade.