é parceira institucional do Encontro de Rádios Brasília 2025, que será realizado nos dias 11 e 12 de dezembro, na Sala Le Corbusier, na Embaixada da França, em Brasília. O evento é organizado pela Rádio França Internacional (RFI) e o tema é Qual é o futuro do rádio na era digital?.

O encontro vai reunir profissionais e especialistas do setor para palestras e debates sobre o cenário atual do rádio, seus desafios e oportunidades em um ambiente cada vez mais marcado pela transformação digital. Serão dois dias de trocas, análises e reflexões sobre inovação, responsabilidade social e ambiental, produção de conteúdos, novos formatos e tendências.

Também são apoiadores do evento a Rádio Câmara, a Rede de Rádios Universitárias do Brasil (Rubra), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), o Grupo Radioweb e a Embaixada da França.

A EBC estará representada pelo seu diretor-geral, Bráulio Ribeiro, e por diversos profissionais da empresa que vão participar de painéis, compartilhar experiências e contribuir com as discussões a partir da expertise da comunicação pública.

O debate sobre o futuro do rádio é estratégico para garantirmos diversidade, inovação e serviço à sociedade em um ambiente digital de constante mudança. Parcerias como esta fortalecem o setor e ampliam nossa capacidade de produzir conteúdos públicos com alcance e qualidade, afirma o diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro.

Programação

Quinta-feira (11)

9h30 - Discursos de boas-vindas

10h - Painel O rádio tem futuro na era digital? Como ele pode existir frente à multiplicação de novos agentes de informação?

Moderador - Paulo Fernando de Carvalho Lopes, Rubra/UFPB;

Antônio Alonso, Sebrae Nacional;

Patrícia Marins, Oficina Consultoria;

Thiago Regotto, EBC.

12h - Painel Exploração de caminhos de colaboração entre as mídias públicas

Moderadora - Verônica Lima Nogueira da Silva, Rádio Câmara Brasília;

Adriano de Angelis, EBC;

Elcio Ramalho, RFI;

Gianfranco Del Sent, Rádio Câmara Brasília;

Norma Meireles, Rubra.

14h30 - Painel Contribuição do rádio à criação da consciência ecológica (após a COP-30 em Belém)

Moderador - Pedro Ivo, Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento;

Ana Raquel/José Carlos Oliveira, Rádio Câmara;

Norma Meireles, Rubra;

Mara Régia di Perna, EBC.

16h30 - Painel Interiorização da rádio pública: os casos da EBC, da RNCP, da Rádio Câmara, da Rede Legislativa e da Rubra

Moderadora - Debora Lopez, Rubra;

Lídia Neves, EBC;

Nelia del Bianco, GP Rádio e Mídia Sonora;

Norma Meireles, Rubra.

18h - Assinatura da carta de intenções tripartite entre a EBC, a Coordenação Geral da Aliança Francesa no Brasil e o grupo FMM para a disponibilização de duas séries radiofônicas sobre a língua francesa, produzidas pela RFI, para as rádios da RNCP

18h30 - Lançamento do livro Interiorização da rádio pública: informação legislativa para todo o Brasil, produzido pela Rede Legislativa e o Grupo de Pesquisa de Rádio e Mídia Sonora da Intercom

Sexta-feira (12)

9h30 - Painel Os jovens diante das novas mídias: informação versus desinformação na era digital

Moderadora - Ana Potyara Tavares, Andi Direito e Comunicação;

Debora Lopéz, Rubra;

Eliana Albuquerque, Rádio UESC;

Katia Brembatti, Abraji.

11h30 - Painel Meios de comunicação, democracia e construção de valores universais

Moderador - Marcos Urupá, UNB;

Braulio Ribeiro, EBC;

Carla Jimenez, UOL;

Lilian Mariano Alves, Rádio Terceiro Andar UFMG;

Sônia Pessoa, Rádio UFG.

14h30 - Painel O rádio privado: busca de equilíbrio entre a necessidade do rating e a responsabilidade no tratamento da informação, do diálogo intercultural e da diversidade social

Moderador - Rafael Medeiros, Rádio Educativa UFMG;

Felipe Damo, Sebrae Nacional;

Hiury Wdson, Agência Radioweb;

Neila Kadhi, Rádio Educadora da Bahia.

16h30 - Painel A IA: amiga ou inimiga do jornalismo?

Moderadora - Kariane Costa, EBC;

Paulo Gilvane, Grupo Radioweb;

Rachel Librelon, Agência Câmara;

Elcio Ramalho, RFI.

Tags:

EBC | Embaixada da França | Encontro de Rádios Brasília 2025 | Rádi | Rádio França Internacional | Rádios