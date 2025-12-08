SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria, entre hoje e amanhã, deve deixar o Sul e partes do Sudeste e do Centro-Oeste em alerta para temporais e vendavais, além de derrubar as temperaturas em algumas capitais.

QUAL É A PREVISÃO

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu hoje aviso de tempestade, com grau de severidade classificado como grande perigo, para boa parte da região Sul. O alerta vale a partir do meio-dia e segue até 23h59 de amanhã. A previsão é de chuva superior a 60 milímetros por hora ou mais de 100 milímetros por dia, além de queda de granizo, de acordo com o órgão.

O ciclone pode causar, entre quarta e quinta-feira, rajadas de vento entre 90 e 120 km/h no litoral e nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O desenvolvimento dele e da frente fria tem início ao longo da tarde e da noite de hoje, entre o Paraguai, o nordeste da Argentina e o Sul do Brasil, segundo a Climatempo.

AS ÁREAS AFETADAS INCLUEM:

as regiões serranas e o oeste catarinense;

o sudoeste, o noroeste, o centro ocidental e o sudeste gaúcho;

o centro ocidental, o sudoeste e o noroeste paranaense;

as regiões metropolitanas de Porto Alegre e Curitiba;

o oeste, o sudeste, o centro sul e o norte central paranaense;

o nordeste e o centro oriental gaúcho;

o Vale do Itajaí e o norte catarinense

De acordo com a previsão, há potencial, por causa de muitas áreas de instabilidade, de chuva forte em pouco tempo, muitos raios e ventania. Isso deve acontecer tanto no Sul quanto em parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Ontem, o governador catarinense, Jorginho Mello (PL) publicou em suas redes sociais um vídeo alertando a população da possiblidade de chuva intensa e ventos fortes no estado. "Cuidem-se e fiquem atentos na segunda e na terça-feira. Estaremos juntos e monitorando", disse.

No Sudeste, as áreas que vão sentir influência do deslocamento do ciclone serão:

o estado de São Paulo;o centro-sul do Rio de Janeiro (incluindo o Grande Rio e a região serrana);o centro-sul e sudoeste de Minas Gerais (que inclui o Sul de Minas, a Zona da Mata Mineira, a Grande Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro).O grau de risco de temporais e ventania para essas regiões, segundo a Climatempo, no entanto, não dever o mesmo que o do Sul. Mas o aumento da intensidade do vento no Sudeste já começa a ser sentido amanhã, com rajadas mais intensas na quarta-feira e queda da temperatura já a partir de amanhã.

Já no Centro-Oeste, o ciclone impactará o Mato Grosso do Sul, estado mais próximo do sistema que hoje está no Sul do país. Algumas rajadas de vento moderadas na região já estão previstas para hoje.

O ciclone é considerado incomum para essa época do ano, de acordo com a MetSul Meteorologia. Além do período em que ocorre, a formação sobre o continente, a intensidade, a trajetória errática e a pressão excepcionalmente baixa são alguns dos aspectos anormais.

VEJA AS TEMPERATURAS MÁXIMAS NAS CAPITAIS DAS TRÊS REGIÕES

SUL

Porto Alegre: 31ºC hoje e 23ºC amanhã;

Curitiba: 29ºC hoje e 20ºC amanhã;

Florianópolis: 28ºC hoje e 24ºC amanhã

SUDESTE

São Paulo: 31ºC hoje e 23ºC amanhã;

Rio de Janeiro: 34ºC hoje e 25ºC amanhã;

Belo Horizonte: 26ºC hoje e 25ºC amanhã;

Vitória: 32ºC hoje e 33ºC amanhã;

CENTRO-OESTE

Brasília: 25ºC hoje e 26ºC amanhã;

Goiânia: 26ºC hoje e 26º amanhã;

Campo Grande: 26ºC hoje e 26ºC amanhã;

Cuiabá: 27ºC hoje e 26ºC amanhã

QUAIS CUIDADOS TOMAR

Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de enxurrada ou situação similar, colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Em caso de situação de grande perigo confirmada, procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) local.