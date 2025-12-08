A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realiza, nesta terça-feira (9), às 16h, uma audiência pública para discutir a possível transferência do serviço de cardiologia do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), em Sete Lagoas, para o Hospital Regional que está em construção na cidade.

O debate foi solicitado pelo presidente da comissão, deputado Arlen Santiago (Avante), que afirma ser necessário evitar a retirada de serviços consolidados de unidades de referência apenas para concentrá-los em hospitais regionais. Segundo o parlamentar, a medida só seria justificável caso a nova estrutura oferecesse qualidade superior. “Retirar um serviço de um hospital com qualidade comprovada, sem garantia de melhoria, não faz sentido”, disse.

O HNSG, instituição filantrópica mantida pela Irmandade de Nossa Senhora das Graças, completou 145 anos em 2025 e é reconhecido no Estado por sua atuação em cardiologia. A unidade atende 23 municípios da microrregião central, que somam mais de 450 mil habitantes. Entre 2022 e 2025, realizou mais de 2.300 tratamentos e quase 2.500 cirurgias cardíacas, incluindo procedimentos de alta complexidade como cateterismo de emergência, implante de stents, cirurgias cardíacas e tratamento de arritmias.

O hospital também oferece outras especialidades, como maternidade, oncologia, pediatria e pronto atendimento 24 horas. Os atendimentos são destinados a pacientes particulares, conveniados e, sobretudo, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de parceria com o governo estadual.

