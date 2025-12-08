SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou nesta segunda-feira (8) em estado de atenção para alagamentos, segundo o CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).
Alerta foi emitido às 12h23 para as zonas sul e leste, e para o restante de São Paulo às 13h. Segundo a CGE, o calor provocou áreas de instabilidade em São Paulo, com chuva forte e isolada.
Marginais Tietê e Pinheiros entraram no estado de atenção. Notificação foi feita pelo órgão às 13h.
Há previsão de chuvas fortes com risco de granizo e alagamentos na Zona Leste (Vila Prudente), Zona Sudeste (Vila Mariana e Ipiranga) e Zona Sul (Parelheiros). Chuvas moderadas nas Zonas Norte e Oeste, segundo o GCE.
A chuva deve continuar variando de intensidade ao longo da tarde. Há possibilidade de raios, vento forte, alagamentos e queda de árvores, segundo meteorologistas.