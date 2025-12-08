SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta severo de para temporal na capital paulista e cidades da região metropolitana após o registro de raios, ventos fortes e granizo no início da tarde desta segunda (8).

O alerta recomenda que a pessoas procurem lugar seguro para se abrigar. Segundo o órgão, as condições de tempo mais severas ocorrem por causa da formação de um ciclone extratropical no sul do Brasil.

"Esse sistema deve influenciar diretamente o clima em São Paulo, trazendo chuva volumosa, rajadas de vento muito fortes e possibilidade de queda de raios e granizo em todas as regiões do estado", diz. Essas condições devem seguir até quinta-feira (11).

Ainda segundo a Defesa Civil, as chuvas mais intensas devem ocorrer na terça-feira (9) em todo o estado, com volumes maiores nas regiões que fazem divisa com o Paraná, na região central do estado e no litoral paulista.

"A combinação de chuva intensa e solo encharcado pode provocar alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis", alerta.

Já na quarta-feira (1), a Defesa Civil alerta para rajadas de vendo, que podem ultrapassar os 90 km/h. "Esse tipo de vento aumenta o risco de queda de árvores, galhos e estruturas frágeis, além de poder causar interrupções temporárias no fornecimento de energia."

A partir de quinta, o ciclone começa a se afastar e reduz o risco de temporais. Mesmo assim, ainda pode haver rajadas de vento isoladas em regiões como Campinas, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba.

O gabinete de crise será ativado durante o período mais crítico do alerta. A partir das 8h desta terça 09, as Sabesp, Artesp e Arsesp estarão reunidas no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil (CGE).

Dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo apontam que a cidade de São Paulo já registrou 7,8 mm de chuva desde o início de dezembro até este domingo, o que equivale a aproximadamente 4,2% do que é esperado para o mês.