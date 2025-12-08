SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma característica nunca antes relatada em um réptil carnívoro foi descoberta recentemente no dragão-de-komodo. O maior lagarto do mundo possui dentes revestidos com ferro, uma adaptação que o torna um predador ainda mais eficiente.

Um estudo conduzido por pesquisadores ingleses concluiu que o dragão-de-komodo (Varanus komodoensis) apresenta um tipo de ferro alaranjado concentrado nas bordas cortantes e pontas serrilhadas dos dentes. O artigo foi publicado na revista Nature Ecology & Evolution.

Essa adaptação funciona como um verdadeiro "revestimento metálico", algo inédito entre répteis carnívoros. O ferro reforça e mantém os dentes afiados, transformando-os em armas altamente eficazes, comparáveis às estruturas dentárias de antigos dinossauros.

A presença de ferro abriu novas questões sobre a evolução dentária de répteis e outros animais carnívoros, inclusive de ancestrais extintos. "O estudo nos mostra que os répteis ainda guardam muitas surpresas. Isso está abrindo um caminho totalmente novo para a pesquisa", disse o paleontólogo Aaron LeBlanc à National Geographic.

A descoberta, segundo os autores, aconteceu quando investigavam semelhanças entre dragões-de-komodo e dinossauros, principalmente na estrutura dos dentes. Assim, os pesquisadores notaram um tom alaranjado incomum.

A princípio, imaginaram que seria apenas consequência da dieta rica em carne. "Provavelmente vi isso três ou quatro vezes e descartei completamente, pensando que se tratava de manchas causadas pela alimentação", afirmou LeBlanc.

No entanto, ao cortar os dentes e submetê-los a análises químicas detalhadas, a equipe identificou que o pigmento era ferro depositado sobre o esmalte. O uso de microscópios de alta potência revelou que a maior concentração ocorre nas serrilhas, fundamentais para rasgar carne durante o ataque e a alimentação.

O estudo também sugere que outros répteis modernos ou fósseis podem apresentar adaptações semelhantes. Isso abre caminho para reavaliar hipóteses antigas sobre como diferentes carnívoros se alimentavam e evoluíram.

PREDADOR PODEROSO E PERIGOSO

Nativo da Indonésia, o dragão-de-komodo é o maior lagarto do planeta, podendo atingir 3 metros de comprimento e até 200 kg. A espécie possui dentes de cerca de 2 cm, afiados, serrilhados e inclinados para trás, além de veneno na saliva, olfato apurado e língua bifurcada.

É um predador voraz e silencioso, capaz de correr até 20 km/h em curtas distâncias. Há registros de ataques a humanos, especialmente nas regiões onde vivem, devido ao comportamento oportunista e grande força.

Apesar de sua imponência, o dragão-de-komodo está classificado como "Em Perigo de extinção" pela IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza). Muitos vivem no Parque Nacional de Komodo, mas enfrentam ameaças como caça ilegal, redução de presas naturais e perda e fragmentação de habitat.