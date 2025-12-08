SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um empresário morreu após ser atacado a tiros enquanto dirigia na madrugada desta segunda-feira (8) na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio.

Marcos Vinícius Portugal Santos, 41 anos, dirigia o carro quando uma moto com dois homens se aproximou. Ele estava com o filho e a nora, ambos de 20 anos, e trafegava pela avenida Ayrton Sena, perto do Shopping Barra da Tijuca.

Suspeito que estava na garupa da moto efetuou os disparos, segundo a Polícia Militar. Imagens do veículo mostram que o para-brisa foi atingido por ao menos cinco tiros.

Empresário foi socorrido em estado grave, mas não sobreviveu. A direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge, para onde ele foi levado, informou que o paciente morreu no início da manhã.

Filho foi ferido com um tiro de raspão, enquanto a namorada dele saiu ilesa. O advogado da família disse à reportagem que o jovem foi atendido em um hospital e já recebeu alta.

Marcos era empresário do ramo da aviação. Ainda segundo Sgarbi, ele era de Santa Catarina e estava no Rio de Janeiro em uma viagem.

O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). Agentes buscam por imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas para apurar os fatos.