Em nota, a Anvisa informou que o tônico capilar foi registrado como cosmético, mas sugere, em seu rótulo, as mesmas indicações do medicamento minoxidil, afirmando que o tônico estimula o crescimento capilar, citando especificamente o crescimento de barba, cabelo e bigode.

A agência determinou também a apreensão do produto Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%, fabricado por Douglas Rafael Oliveira da Silva. O produto, segundo a Anvisa, não possui registro e está proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e usado.

O Minoxidil é o princípio ativo de um medicamento que só deve ser utilizado sob orientação médica. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 529/2021 lista a substância como não permitida para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, destacou a agência na nota.

A Anvisa determinou ainda a apreensão de todos os cosméticos da marca Sabô Ageless e de maquiagem capilar da marca Bangna, bem como a proibição da comercialização, distribuição, produção, divulgação e do uso. Os produtos, que são de empresas desconhecidas, estão sendo fabricados e anunciados sem possuir registro como cosméticos.

Saneantes

Outros produtos que devem ser apreendidos, conforme determinação da agência, são o Acta BTI, vendido como larvicida biológico, de origem desconhecida, e os da empresa Gasparelo Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. Também estão proibidas a comercialização, distribuição, fabricação e divulgação, além do uso.

O motivo da determinação da Anvisa é que esses produtos não foram registrados na agência como saneantes.

Anabolizantes

Na última sexta-feira (5), a Anvisa determinou a proibição de 30 medicamentos, a maioria deles anabolizantes em situação irregular. Os produtos, segundo a agência, não possuem registro, notificação ou cadastro.

Consequentemente, a comercialização, a distribuição, a importação, a divulgação e o uso dos medicamentos não são mais permitidos, informou.

Confira a lista de produtos que foram proibidos:

Decaland Depot 200 Mg X 10 Ml (todos os lotes).

Testoland Depot 200 Mg/2ml - Landerlan Gold (todos os lotes).

Clembuterol Clorhidrato 0,04 Mg (todos os lotes).

Hcg Humano 5.000ui Landerlan Gold (todos os lotes).

Tritrembo Gold 200mg/ml (todos os lotes).

Trembolona Hexahidroxibencil 51mg/ml (todos os lotes).

Testenat Enantato de Testosterona 250mg/10ml (todos os lotes).

Drostanolona Masteron Propionato 100mg/ml (todos os lotes).

Nandrolona Fenilpropionato 100mg/10ml (todos os lotes).

Trembolona Enantato 200mg/ml (todos os lotes).

Durateston Plus Gold (todos os lotes).

Boldenonia Undecilenato (todos os lotes).

Trembolona Acetato (todos os lotes).

Propionato Landergold (todos os lotes).

Oxandroland 5mg (todos os lotes).

Landertropin Gh 100ui (todos os lotes).

Decaland Nandrolona 5ml (todos os lotes).

Testoland/Deposteron 200mg (todos os lotes).

Stanozoland Depot 30ml (todos os lotes).

Stanozoland Depot 15ml (todos os lotes).

Stanozoland Depot Oral 10mgx100 comp. (todos os lotes).

Primobolan/Metenolona Oral (todos os lotes).

Primobolan/Metenolona Enantato 10ml/100mg (todos os lotes).

Durateston 1ml (todos os lotes).

Trembolona Acetato 75 mg (todos os lotes).

Testenat Enantato 4ml 250mg (todos os lotes).

Oxitolan/Hemogenin Oral 50mg/20 comp. (todos os lotes).

Metandrostenolona/Dianabol 10mg (todos os lotes).

Drostenoland Masteron (todos os lotes).

Androlic/Mesterolona 25mg (todos os lotes).

