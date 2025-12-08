As chuvas devem seguir oscilando de intensidade, e de forma isolada no decorrer da tarde. Podem ocorrer raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores, alerta o CGE-SP.

em todas regiões devido a áreas de instabilidade e chuva geradas pelo tempo abafado. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura (CGE-SP), os

De acordo com o CGE-SP, já há dois pontos de alagamento na Zona Oeste: um no Butantã (avenida Francisco Morato, sentido centro) e Pinheiros (túnel Max Feffer, sentido bairro), que está intransitável. Na Zona Leste, ainda transitável, o alagamento é na avenida Conde de Frontin, na Penha, sentido centro. Nas Zonas Sul e Sudoeste há dois pontos intransitáveis : na alameda Santo Amaro, sentido bairro e no viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente.

A chuva generalizada e intensa é resultado de um sistema de baixa pressão que se propaga pelo sul do Brasil e deve influenciar o tempo no estado de São Paulo. A terça-feira (9) deve continuar chuvosa desde a madrugada, devido a atuação desse sistema, com as temperaturas variando 20°C e 23°C. Os ventos podem superar os 60Km/h, principalmente à tarde.

Na quarta-feira (10) ainda há condições para chuvas durante a madrugada, mas que devem diminuir de intensidade no decorrer do dia. O sol aparece entre nuvens e os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem chegar aos 27°C. Ainda há condições para rajadas de vento de até 60 Km/h, o que, em conjunto com o solo encharcado, mantém elevado o potencial para queda de árvores na Grande São Paulo.

alagament | Capital Paulista | CGE-SP | chuva intensa